Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 22 de abril

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 4,96 reales brasileños en promedio, lo que supuso un incremento del 0,22% comparado con el dato de la jornada anterior de 4,95 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,58%, por lo que en el último año mantiene aún una bajada del 10,7%.

Analizando este dato con el de días anteriores, pone el fin a cuatro jornadas de tendencia negativa. En los pasados siete días la volatilidad es de 3,08%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (11,42%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general últimamente.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.