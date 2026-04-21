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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de abril
Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de abril

Tras la apertura el euro se negocia al arranque de sesiones a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,29% frente al dato de la jornada anterior, que fue de 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una disminución 1,08%, de modo que en términos interanuales aún conserva un descenso del 0,45%.

En relación a fechas anteriores, cambia el sentido del resultado anterior, donde se saldó con un ascenso del 0,26%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

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