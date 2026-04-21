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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de abril

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 1,36 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% frente a los 1,36 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,68%; por el contrario en el último año aún mantiene un incremento del 0,02%.

Comparando este dato con el de días pasados, pone freno a siete sesiones consecutivas con tendencia. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (4,71%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible recientemente.

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