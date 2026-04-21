Previa del Elche CF - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid intentará pasar página lo antes posible de la pérdida del título de la Copa del Rey Mapfre y no dejarse llevar demasiado por lo que se le avecina en su compleja visita de este miércoles (19.00 horas) al Elche CF, un rival necesitado de puntos en su pelea por la permanencia de LaLiga EA Sports y que en el Martínez Valero suele dar buen nivel.

El pasado sábado la ilusión colchonera por alzar el trofeo copero por primera vez en 13 años se acabó en una tanda de penaltis ante la Real Sociedad y después de un encuentro en el Estadio de La Cartuja de Sevilla muy disputado y con mucho desgaste, mayor por el hecho de ir a remolque hasta en dos ocasiones.

El golpe en lo anímico para las huestes que lidera Diego Pablo Simeone fue duro. El equipo rojiblanco llegaba a esa final animado tras eliminar al FC Barcelona días antes en los cuartos de final de la Liga de Campeones y ahora espera que haber encontrado la fórmula para recuperar la motivación y la energía para medirse a un Elche que ya le arañó un punto en el Riyadh Air Metropolitano (1-1), aunque por entonces el conjunto franjiverde andaba algo más sólido que ahora.

La derrota en la capital hispalense dejó al Atlético con sólo una baza en esta temporada, la de la Champions, con unas semifinales que arrancarán la semana que viene en Madrid ante el Arsenal FC inglés y que debe igualmente aparcar de su cabeza si no quiere seguir cediendo terreno en una clasificación liguera donde marcha cuarto, ya a 22 puntos del líder y a cuatro del Villarreal CF, tercero. El colchón con el quinto clasificado, el Real Betis, aún es amplio, once unidades, para que haya urgencias nuevas.

Encontrar esa competitividad será clave para que el conjunto madrileño pueda llevarse los tres puntos de un Martínez Valero donde su rival sabe que no puede fallar en su pugna por una permanencia que se ha complicado tras un mal 2026 que el conjunto de Eder Sarabia está intentando enmendar tras dos victorias, muy sufridas, ante su afición en los dos últimos encuentros.

El equipo alicantino sigue sin dar con la tecla lejos de su casa y eso le mantiene en puestos de descenso a LaLiga Hypermotion, aunque, como antepenúltimo clasificado, tiene a un punto a un Deportivo Alavés del que sabrá su resultado en el Santiago Bernabéu cuando se enfrente al reto de un Atlético de Madrid herido y, quizá, más peligroso.

Simeone tiene a su favor la amplitud de su plantilla y podrá disponer si lo desea de un once muy competitivo en el Martínez Valero, primera de las dos paradas previas antes de la Champions, con la segunda en casa ante el Athletic Club. "Para llegar de la mejor manera ahí (al Arsenal), tenemos que empezar estando bien mañana miércoles", advirtió el 'Cholo' en la previa.

De todos modos, lo más probable es que el técnico argentino aproveche los dos encuentros ligueros para repartir los esfuerzos entre los teóricos titulares que tendrán que medirse al conjunto que entrena Mikel Arteta. Antes de eliminar al Barça, jugó con un equipo con muchos canteranos en el once en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde cayó 2-1 ante el Sevilla FC, y la fórmula tiene visos de parecerse, aunque quizá no de una forma tan radical.

De momento, Simeone no podrá contar con Ademola Lookman, David Hancko, Alexander Sorloth y José María Giménez por diversos problemas físicos, mientras que podría devolver la portería al esloveno Jan Oblak y aprovechar el partido para dar minutos y ritmo a un jugador importante como Pablo Barrios de cara al duelo contra los 'gunners'. Jugadores como Alex Baena, Nico González, Thiago Almada o Clement Lenglet también se perfilan titulares en este duelo donde la duda mayor reside en quién será el '9' ya que todo hace indicar que Julián Álvarez tendrá descanso.

Por su parte, el Elche CF quiere aprovechar este segundo partido en casa para seguir vivo en la pelea por el descenso y sumar su tercera victoria seguida ante su público tras las dos agónicas ante el RCD Mallorca (2-1) y el Valencia CF (1-0) para encadenar un total de cuatro encuentros invicto en casa.

El equipo franjiverde, al contrario que su rival, ha tenido una decena de días para preparar con mimo este encuentro para el que Eder Sarabia recupera a Pedro Bigas, sancionado en el último derbi regional, para un once donde podría renunciar a uno de sus delanteros y poner a un jugador de perfil centrocampista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ELCHE CF: Dituro; Morente, Sangaré, Affenbruger, Bigas, Valera; Aguado, Febas, Villar, Neto; y Mir.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Boñar, Pubill, Lenglet, Díaz; Almada, Barrios, Vargas, Mendoza; Baena y González.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Martínez Valero.

--HORA: 19.00/DAZN.