Noticias

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de abril
Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de abril

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 7,64 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,23% frente a los 7,47 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 2,28% y en el último año acumula aún un incremento del 1,59%.

En relación a días previos, suma tres sesiones sucesivas en cifras positivas. La volatilidad de esta semana es superior a los datos conseguidos para el último año (19,25%), así que está presentando un comportamiento más inestable.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de abril

Euro hoy en Panamá: cotización de apertura del 16 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Panamá: cotización de apertura del 16 de abril

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 16 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 16 de abril

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 16 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 16 de abril

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de abril

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de abril