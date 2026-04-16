Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de abril

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 7,64 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,23% frente a los 7,47 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 2,28% y en el último año acumula aún un incremento del 1,59%.

En relación a días previos, suma tres sesiones sucesivas en cifras positivas. La volatilidad de esta semana es superior a los datos conseguidos para el último año (19,25%), así que está presentando un comportamiento más inestable.