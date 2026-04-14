Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de abril

En la jornada de hoy el euro se paga en la sesión de hoy a 9,02 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 3,4% frente a los 8,72 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un incremento 3,16%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 1,53%.

En relación a jornadas pasadas, da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una bajada del 2,21%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente superior a los números conseguidos para el último año (19,94%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.