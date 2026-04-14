Dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura al alza este martes 14 de abril de 2026

Consulta en cuánto abrió el precio del dólar este martes 14 de abril en Uruguay. (REUTERS/Dado Ruvic)

El dólar estadounidense se cotiza este martes 14 de abril en 40.22 pesos uruguayos en promedio, lo que representa un aumento de 1.12% frente al cierre previo de 39.78 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Con este resultado, la divisa acumula un avance de 0.45% en los últimos siete días y de 3.27% en términos anuales frente al peso uruguayo.

El movimiento de la jornada revierte la caída de 0.79% registrada en la sesión anterior, aunque el comportamiento reciente sigue sin mostrar una tendencia definida en el mercado cambiario local. En este sentido, la volatilidad semanal se mantiene por debajo del promedio anual, lo que sugiere un entorno más estable y con menores fluctuaciones de lo habitual en el corto plazo.

En el ámbito internacional, la plataforma especializada XTB señala que el conflicto en Medio Oriente continúa funcionando como catalizador para los mercados, aunque su impacto inmediato comienza a moderarse. En línea con esto, información del Grupo Financiero Monex indica que el presidente Donald Trump afirmó ayer que las negociaciones de paz con Irán siguen en curso, tras la imposición de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos.

Bajo este contexto, analistas consideran que las tensiones podrían no escalar si se concretan avances en las negociaciones durante la semana. Esto, según XTB, contribuiría a disminuir la presión sobre los precios del petróleo, que previamente habían reaccionado al alza ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Previsiones económicas para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

Las previsiones sobre la evolución del dólar en Uruguay apuntan a un leve aumento hacia fines de 2026, según la última encuesta publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Para enero de dicho año, el tipo de cambio esperado se sitúa en 38,98 pesos por dólar, mientras que la mediana proyectada para junio asciende a 39,33.

El conjunto de analistas consultados por el BCU estima que el tipo de cambio alcanzará los 40,19 pesos a fines de 2026, tras registrar 38,92 en enero y 39,48 en junio. A más largo plazo, los especialistas proyectan que la moneda estadounidense podría llegar a 41,46 pesos a fines de diciembre de 2027, según datos basados en la información oficial del BCU.

En el plano macroeconómico, la encuesta revela que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se mantendría moderado, con un aumento estimado de 1,87% en 2026, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028.

Estas cifras reflejan un ajuste respecto a las expectativas previas de julio del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento más dinámico del 2,47% para 2026. La dispersión de las proyecciones para este año va del 1,50% al 2,30%, según los diferentes analistas consultados.

En cuanto a la inflación, la mediana de las proyecciones sitúa al índice de precios al consumo (IPC) en 4,40% para 2026, con un leve incremento a 4,45% en 2027 y 4,50% en 2028. Esta tendencia indica un acercamiento progresivo al objetivo fijado por el BCU, cuyo rango meta es precisamente 4,5%.

El peso uruguayo a través de los años

Conoce el tipo de cambio este martes 14 de abril en Uruguay. (EFE/Raúl Martínez)

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.