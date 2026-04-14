Dólar hoy en Brasil: cotización del 14 de abril sin cambios en la apertura

Consulta cómo amaneció el tipo de cambio en Brasil este martes 14 de abril del 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

El dólar estadounidense se cotiza este martes 14 de abril en 5 reales brasileños en promedio, lo que representa un ajuste marginal de 0.08% frente al cierre previo, cuando también se ubicó en ese nivel, según reporta Dow Jones. Con ello, la divisa acumula una caída de 2.98% en la última semana y de 12.62% en términos anuales frente al activo local.

El dato de la jornada pone fin a una racha reciente de movimientos consecutivos, aunque sin marcar un cambio significativo en la tendencia. En este contexto, la volatilidad registrada en los últimos siete días se mantiene por debajo del promedio anual de 11.51%, lo que sugiere un entorno de mayor estabilidad para el tipo de cambio.

En el ámbito internacional, de acuerdo con la plataforma especializada XTB, el conflicto en Medio Oriente continúa siendo un factor clave para los mercados, aunque su impacto inmediato comienza a moderarse. Según información de Grupo Financiero Monex, el presidente Donald Trump señaló ayer que siguen en curso las negociaciones de paz con Irán, tras la imposición de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos.

Bajo este panorama, analistas consideran que las tensiones podrían no escalar si se registran avances en las negociaciones durante la semana. Esto contribuiría a reducir la presión sobre los precios del petróleo, que previamente habían reaccionado al alza ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.