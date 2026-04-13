Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,38 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,53% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,72%; pese a ello en el último año aún conserva un incremento del 0,4%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, puso el fin a dos sesiones de tendencia positiva. La volatilidad de esta semana es inferior a los datos logrados para el último año (4,75%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en estos días.