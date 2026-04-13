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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de abril
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,64 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,05% frente a los 7,64 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,4% y en términos interanuales aún conserva un ascenso del 1,58%.

Respecto de jornadas previas, invirtió el resultado de la sesión previa, donde se saldó con un incremento del 0,06%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La cifra de la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

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