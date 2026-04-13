Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de abril

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,2% si se compara con los 1,62 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un ascenso 0,69%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 1,97%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, cambió el sentido del dato anterior, en el que marcó una disminución del 0,35%, sin lograr fijar una tendencia definida. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (5,48%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en estas fechas.