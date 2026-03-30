Las mejores melodías para escuchar en Apple Uruguay en cualquier momento y lugar

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Las canciones favoritas del momento

1. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

Cosechar éxitos es sinónimo de Omar Courtz y Ñengo Flow. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada FOREVER TU GANTEL, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

El nuevo éxito de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 2, tras subir del 3 en el que se encontraba ayer.

3. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef. Quizás por esto es que Cuando No Era Cantante RMX (Remix) debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. SWIM

BTS

SWIM se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 5. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de BTS.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 2, BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Hasta Que Dios Diga

Anuel AA y Bad Bunny

Hasta Que Dios Digade Anuel AA y Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

El sencillo de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

8. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

El que fuera un exitazo de Bad Bunny y Bomba Estéreo va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

9. Me Porto Bonito

Bad Bunny y Chencho Corleone

Lo más nuevo de Bad Bunny y Chencho Corleone, Me Porto Bonito, entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

LA VILLA no para de sonar en el streaming, tras ascender 5 puestos en las listas de favoritos y situarse en el décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.