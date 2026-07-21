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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 21 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el cambio euro-real brasileño se sitúa en 5,82 reales brasileños, lo que representa una variación a la baja de -0,65% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,85 reales, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,17%, aunque su variación interanual muestra un descenso considerable del -6,99%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primera jornada de descenso consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 7,49%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,92%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado.

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