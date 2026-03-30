La canción más reproducida en Apple Argentina este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. SWIM

BTS

El sencillo más reciente de BTS ya se vislumbra como un nuevo clásico. SWIM entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Body to Body

BTS

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a BTS. Quizás por esto es que Body to Body debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. Hooligan

BTS

Hooligan de BTS es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. FYA

BTS

FYA de BTS se mantiene en cuarto lugar.

5. Aliens

BTS

Cosechar éxitos es sinónimo de BTS. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Aliens, debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. 2.0

BTS

Lo más nuevo de BTS, 2.0, entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. NORMAL

BTS

NORMAL de BTS se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. Like Animals

BTS

Like Animals, interpretado por BTS, sigue en el octavo lugar de la lista.

9. Merry Go Round

BTS

Merry Go Round se estrena hoy en este ranking. El exitazo de BTS está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. they don’t know ’bout us

BTS

En décimo lugar, continúa they don’t know ’bout us de BTS.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.