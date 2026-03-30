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El principal indicador del mercado mexicano abre operaciones este 30 de marzo con alza de 0,96%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 30 de marzo con subidas del 0,96%, hasta los 67.323 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas anteriores, el índice pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia plana.

Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano registra un ascenso del 4,59%. El índice BMV se sitúa un 5,98% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 4,97% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.134,90 puntos).

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