Dólar hoy en México: Peso mexicano cae frente al billete verde este lunes 30 de marzo

Este es el precio del dólar en México este lunes 30 de marzo. (REUTERS/Edgard Garrido)

El fortalecimiento del dólar estadounidense y la continuidad del nerviosismo en el mercado provocaron una corrección, luego de que el tipo de cambio USD/MXN experimentara un leve retroceso antes de la apertura.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,13 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,04% con respecto al valor de la jornada previa, cuando cerró con 18,13 pesos, reporta Dow Jones.

La advertencia del presidente de Estados Unidos sobre posibles operaciones militares en la Isla de Jarg, en Irán, destinada a presionar a las autoridades iraníes para que acepten una propuesta de alto al fuego, ha coincidido con el avance del precio del Brent hasta $115 por barril y con el ascenso del índice DXY, que situó al dólar en su nivel más alto de las últimas dos semanas con 100,46 puntos.

Los inversores han descartado eventuales recortes en la tasa de interés de la FED para 2026, mientras la curva de bonos del Tesoro muestra caídas en el segmento de largo plazo y el rendimiento del bono a 10 años se sitúa cerca del 4,37%.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 1,92%; por el contrario desde hace un año aún mantiene una disminución del 7,27%.

A pesar de que los mercados especulativos siguen previendo que el conflicto persistirá hasta finales de abril, la semana anterior Donald Trump decidió ampliar el plazo límite para posibles ataques a instalaciones energéticas de Irán y realizó declaraciones sobre avances positivos en las negociaciones de paz, lo que atenuó la aversión al riesgo en el mercado.

Si comparamos el dato con jornadas previas, sumó cuatro fechas seguidas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los datos logrados para el último año (8,84%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

Conoce cuánto cuesta el dólar en ventanillas en el cierre de mercados. Crédito: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.