Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Clima en Puerto Plata: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Puerto Plata este 3 de agosto:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 56%, con una nubosidad del 50%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 43%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país caribeño, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

Clima en República DominicanaClima en Puerto PlataClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en República Dominicana: el pronóstico del tiempo para Santo Domingo este 3 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en República Dominicana: el pronóstico del tiempo para Santo Domingo este 3 de agosto

¿Cómo estará el clima en Punta del Este?

Su geografía hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

¿Cómo estará el clima en Punta del Este?

Clima en Montevideo: la predicción para este 3 de agosto

Uruguay podría registrar un incremento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Clima en Montevideo: la predicción para este 3 de agosto

Clima en Paraguay: temperatura y probabilidad de lluvia para Encarnación este 4 de agosto

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Clima en Paraguay: temperatura y probabilidad de lluvia para Encarnación este 4 de agosto

Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de agosto en Asunción

En Paraguay la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados y casi todo el año hay precipitaciones

Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de agosto en Asunción