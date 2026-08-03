El catedrático Luis Sentis defiende que en robótica "la persona debe estar siempre en el centro"

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El catedrático de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Texas (Estados Unidos) y fundador de la empresa Apptronik, Luis Sentis, ha defendido que en robótica "la persona debe estar siempre en el centro", y afirma que quiere entender la empatía a través de los robots.

Sentis empezó en 1997 su posgrado en la Universidad de Stanford gracias a una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa, y este año ha participado en la ceremonia de entrega del 44 edición del programa, explica la fundación en un comunicado este lunes, tras una entrevista que le ha realizado.

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El experto señala que ahora está trabajando en la teoría del 'whole body communication' (comunicación de todo el cuerpo), en la que el robot es una entidad comunicativa y de absorción de información, y remarca que "los robots necesitan emociones para comunicarse mejor con las personas, no para sustituirlas".

También afirma que investiga la biomimética y pone de ejemplo el mundial de fútbol: "¿Y si creamos versiones mejoradas de los Messis y los Ronaldos del futuro? No solo queremos sobrepasarlos: queremos entender cómo lo hacen. Por qué se deteriora un músculo con la edad, por qué tenemos cinco dedos o por qué después de los 80 años casi el 45% de la población no puede caminar".

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Todo esto, según él, tiene implicaciones para el bienestar y la salud, ya que son preguntas fisiológicas y anatómicas que ayudan a comprender, y asegura que "toda esta concreción de detalles es lo que define a un robot orientado al ser humano".

"La persona debe estar siempre en el centro. El robot debe imitar, permitir el desarrollo de sistemas para lo humano, comunicarse con las personas y ayudar a que una comunidad, un pueblo o una zona funcione mejor", añade.

HUMANOIDES

Sentis indica que los humanoides han cambiado "radicalmente" y que en los últimos 4 años se ha pasado de una inversión global de unos 40 millones de dólares a 40.000 millones, y que han surgido empresas unicornio que han alcanzado los 1.000 millones de dólares en bolsa.

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"Ahora puedes tener un robot humanoide por unos 3.000 euros y vienen con una 'app store' que te facilita muchas tareas. Por lo tanto, son útiles y tienen un precio bastante asequible, no hablamos ya de un millón de euros", afirma.

AUTOMATIZACIÓN

Sentis asegura que ya se están viendo robots humanoides aplicados en congresos --en la feria de coches de Pekín (China), dice, cada coche es presentado por un robot--, en los centros comerciales cree que se van a ver robots guiando o anunciado una tienda, y augura para España "robots que puedan dar indicaciones a alguien que se ha perdido" o en restaurantes explicando el menú.

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Sobre la automatización para el mercado laboral, afirma que, con los robots, todo el mundo, tenga el nivel de educación y los recursos que tenga, "podrá ser un pequeño empresario y tendrá mayor capacidad de crear productos y servicios".

"La automatización no le quitará el trabajo a nadie, sino que le dará a cada persona la oportunidad de crear algo que de otra manera no habría podido sacar adelante", defiende.