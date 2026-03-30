Apple Ecuador: las 10 canciones más populares de hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Vete

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Vete entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Yonaguni

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Yonaguni debuta en el ranking directamente en el segundo lugar.

3. Efecto

Bad Bunny

Efecto se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. KOKO

Omar Courtz

KOKO, interpretado por Omar Courtz, ocupa el cuarto lugar de la lista.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

En quinto lugar, continúa BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny.

6. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

El nuevo éxito de Bad Bunny y Bomba Estéreo sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, tras subir del 7 en el que se encontraba ayer.

7. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) de Lluvia para Dormir se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

8. LA CANCIÓN

J Balvin y Bad Bunny

LA CANCIÓN de J Balvin y Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la octava posición.

9. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Lo más nuevo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix), entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. Callaíta

Bad Bunny y Tainy

Callaíta no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en el décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.