Euro hoy en Perú: cotización del 24 de marzo (de EUR a PEN)

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 24 de marzo

El precio del euro registró una ligera caída en el mercado cambiario peruano al cierre del 24 de marzo, ubicándose en S/ 4,005, según datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cifra representa una disminución frente al cierre del 23 de marzo, cuando la moneda europea alcanzó los S/ 4,019, reflejando una variación moderada en la cotización diaria.

En términos interanuales, la variación del euro se mantiene en terreno positivo, con un avance de 1,64% en los últimos 12 meses. No obstante, este resultado es menor al observado en la jornada previa, cuando la variación anual se situaba en 2,07%, lo que evidencia una desaceleración en la tendencia alcista de la divisa europea frente al sol peruano.

EUR/USD fluctúa sin rumbo claro, entre soporte y factores externos

El mercado cambiario sigue mostrando una dinámica marcada por la influencia de factores externos en constante cambio. Los movimientos recientes no responden a una tendencia definida, sino más bien a reacciones puntuales frente a noticias y expectativas.

En este contexto, el euro frente al dólar alterna entre retrocesos y recuperaciones, evidenciando una falta de dirección clara. Este comportamiento refleja un equilibrio inestable, en el que cualquier novedad puede modificar rápidamente el ánimo de los inversionistas.

La cotización del EUR/USD se ve actualmente condicionada por la combinación de tensiones geopolíticas y proyecciones sobre política monetaria. Informaciones vinculadas a posibles acercamientos entre Estados Unidos e Irán generaron ajustes inmediatos en diversos mercados.

A ello se suma una leve caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que ha reducido temporalmente la fortaleza del dólar. En paralelo, el Banco Central Europeo mantiene una postura relativamente firme frente a la inflación, brindando cierto respaldo al euro.

La convergencia de estos elementos configura un escenario sin una tendencia predominante, en el que los agentes del mercado analizan continuamente nuevas señales antes de asumir posiciones más definidas.