La canción más escuchada en Apple Uruguay hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Lo más escuchado

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

La canción de Lluvia para Dormir se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

FOREVER TU GANTEL se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Omar Courtz y Ñengo Flow está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

MIA (feat. Drake) no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la tercera posición.

4. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante RMX (Remix), interpretado por El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, continúa en el cuarto lugar de la lista.

5. SWIM

BTS

Esta rolade BTS está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Lo más nuevo de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin, Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian), entra directamente al sexto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Con una diferencia favorable de 7, Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Body to Body

BTS

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a BTS. Quizás por esto es que Body to Body debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. Hasta Que Dios Diga

Anuel AA y Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Anuel AA y Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la décima posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.