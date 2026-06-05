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Dólar hoy en Bolivia: cotización de apertura del 5 de junio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 6,86 bolivianos, reflejando un aumento del 1,45% respecto al precio de cierre anterior de 6,76 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó una estabilidad, registrando una variación del 0%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 2,94%.

El tipo de cambio del dólar a boliviano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, señalando un fortalecimiento de la moneda nacional. Actualmente, la volatilidad es del 18,58%, superando la volatilidad de referencia del 16,01%, lo que sugiere una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.

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Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

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El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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