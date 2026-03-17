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Valor del euro en Perú este 17 de marzo (de EUR a PEN)

Se registró una caída en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Perú este 17 de marzo de EUR a PEN

En la jornada de hoy, el euro se paga a 3,92 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,33% si se compara con los 3,93 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,91%, por lo que en el último año aún mantiene una disminución del 4,93%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas pasadas, encadena dos sesiones seguidas en números rojos. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

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