El podcast de Ricardo Lorenzetti: líderes coyunturales y líderes estratégicos en la reconstrucción institucional

La transformación del escenario político contemporáneo se vincula con el desgaste de las instituciones democráticas y el desplazamiento de las decisiones relevantes hacia espacios cada vez más alejados de la representación formal. Ricardo Lorenzetti dice que “muchas instituciones de la democracia y el sistema republicano se están desprestigiando de manera acelerada”, y agrega que “las decisiones reales están en otro sitio, básicamente en alguna élite que toma decisiones fuera del sistema democrático”.

En el episodio 32 de su podcast, disponible en Infobae y en Spotify, examina las respuestas políticas que están surgiendo frente a ese vacío y distingue entre liderazgos coyunturales, basados en la rebelión como herramienta electoral, y liderazgos estratégicos orientados a reconstruir legitimidad institucional.

Una de las claves del análisis aparece en la forma en que las sociedades contemporáneas procesan el conflicto político. Retomando una reflexión reciente de Fareed Zakaria, Lorenzetti dice que el clima electoral actual favorece a quienes canalizan el malestar social a través de discursos de ruptura. “En realidad, lo que quieren los pueblos del siglo XXI es la rebelión más que la restitución del orden”. Este tipo de liderazgo logra movilizar en el corto plazo, aunque encuentra límites cuando se enfrenta a la necesidad de ofrecer dirección y resultados sostenidos.

La lógica de la confrontación se articula con una dimensión histórica de la política. Lorenzetti dice que “siempre existió la necesidad de identificar un enemigo”, en línea con una idea desarrollada por Umberto Eco. Sin embargo, agrega que la construcción de adversarios no puede constituir el único fundamento de la acción política. “No es suficiente la rebelión. Sirve para ganar elecciones, sirve para gobernar algún tiempo, pero finalmente se necesita saber qué queremos”.

El episodio también examina el papel del relato en la gobernabilidad contemporánea. En un contexto atravesado por transformaciones tecnológicas y culturales aceleradas, dice que la capacidad de construir narrativas movilizadoras adquiere una centralidad decisiva. “En el mundo de la gobernabilidad no interesa tanto la verdad científica como el relato”. La acción política se organiza alrededor de significados compartidos capaces de orientar conductas colectivas, incluso cuando esos relatos no coinciden plenamente con la evidencia empírica.

A partir de esa premisa, el capítulo propone redefinir el concepto de enemigo en las democracias actuales. Lorenzetti dice que los conflictos construidos sobre diferencias sociales o identitarias han tenido eficacia electoral, pero también han profundizado la fragmentación. En su lugar, plantea la necesidad de reconocer desafíos comunes. “El nuevo enemigo es el enemigo de lo humano”, en referencia a procesos como la crisis ambiental y la transformación tecnológica.

El análisis incorpora experiencias concretas de liderazgo en Occidente que buscan reconstruir legitimidad mediante políticas orientadas a problemas inmediatos. Lorenzetti dice que “los gobiernos que están avanzando son los que proponen medidas concretas vinculadas a las necesidades inmediatas de los ciudadanos”. La agenda pública se desplaza hacia cuestiones materiales como la vivienda, el empleo, la seguridad o la salud mental, en respuesta a una creciente desconexión entre instituciones y vida cotidiana.

En ese marco, retoma la teoría de John Rawls sobre la necesidad de garantizar una base mínima de bienes primarios que permita el funcionamiento efectivo de la competencia social. Sin condiciones básicas de existencia, la promesa meritocrática pierde sentido y la democracia pierde capacidad de sostener legitimidad. Las políticas orientadas a satisfacer necesidades elementales aparecen como un componente central de la reconstrucción institucional.

El concepto de “orfandad social” sintetiza esta lectura. Lorenzetti dice que la distancia entre los debates políticos y las preocupaciones cotidianas genera una percepción de abandono que debilita la adhesión al sistema democrático. “La democracia se fortalece en la medida en que se acerca a las necesidades concretas de las personas”.

El episodio concluye con una reflexión sobre el vínculo entre eficacia política y legitimidad democrática. Cuando las instituciones no producen resultados tangibles, dice, aumenta la disposición social a aceptar soluciones por fuera del sistema representativo. La reconstrucción democrática depende de la capacidad de articular liderazgo, participación y eficacia en un contexto marcado por la incertidumbre.

Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.