Perú: cotización de apertura del euro hoy 12 de marzo de EUR a PEN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

En la jornada de hoy el euro se cotiza en la sesión de hoy a 3,94 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,32% comparado con los 3,96 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un descenso 2,63%, por ello desde hace un año aún conserva un descenso del 4,44%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, acumula tres jornadas sucesivas de números negativos. La cifra de la volatilidad es visiblemente superior a los datos conseguidos para el último año (7,96%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.

