PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 11 de marzo

Día adverso para el PSI 20, que inaugura la jornada del miércoles 11 de marzo con leves bajadas del 0,27%, hasta los 8.999,05 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó un ascenso del 0,78%, mostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 registra un incremento 0,76%, por lo que desde hace un año aún conserva una subida del 32,9%. El PSI 20 se sitúa un 3,19% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 7,13% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).