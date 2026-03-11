Prime Video en México: Keanu Reeves y ‘Cuando el cielo se equivoca’ conquistan el top de las mejores películas del momento

Good Fortune presenta un nuevo tráiler.

Prime Video reveló su listado con las películas más vistas en México este miércoles 11 de marzo.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en México

(Lionsgate)

1. Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)

Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas

2. Cazadores del fin del mundo (Afterburn)

Imagen de 'Afterburn (Zona Cero)'

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

3. El engaño (The Bluff)

Priyanka Chopra y Karl Urban protagonizan un feroz enfrentamiento con espadas en una dinámica escena de acción de la esperada película 'The Bluff', capturada en un dramático paisaje costero.

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

4. Apocalypto

Apocalypto. (Créditos: Icon Entertainment/ Walt Disney Studios Motion Pictures)

Ambientada en la civilización maya, cuando la idílica presencia de un hombre se ve brutalmente interrumpida por una violenta fuerza invasora, se embarca en un peligroso viaje a un mundo dominado por el miedo y la opresión, donde le aguarda un final desgarrador. Por un giro del destino, e impulsado por el poder de su amor por su mujer y su familia, emprenderá una huida desesperada para regresar a casa y, finalmente, salvar su forma de vida.

5. Profesión peligro (The Fall Guy)

Recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este doble de acción tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. (Universal Pictures)

Es un doble de acción y al igual que todos en la comunidad de especialistas, sale volando, le disparan, se estrella, se tira desde ventanas y cae desde las alturas más extremas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, tras un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora debe seguir la pista de una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración y tratar de recuperar el amor de su vida mientras sigue haciendo su trabajo. ¿Qué podría salir bien?

6. The Smashing Machine

Trailer de The Smashing Machine

A finales de los 90, el prometedor artista marcial mixto Mark Kerr aspira a convertirse en el mejor luchador del mundo. Sin embargo, también debe luchar contra su adicción a los opioides y una relación inestable con su novia Dawn.

7. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse. (DIamond Films)

8. Equipo demolición (The Wrecking Crew)

(Prime Video)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

9. Bailarina

Una asesina entrenada en las tradiciones de la organización Ruska Roma se embarca en una misión de venganza tras la muerte de su padre. (Crédito: BF Distribution)

La historia tiene lugar durante los eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, donde Eve Macarro comienza su entrenamiento en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma.

10. MR-9: Do or Die

MR-9: Do or Die | Prime Video

Masud Rana es un agente secreto con nombre clave MR-9 de la Agencia de Contrainteligencia de Bangladesh.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.