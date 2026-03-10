Valor de cierre del dólar en Canadá este 10 de marzo de USD a CAD

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,07% comparado con los 1,36 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,48%, de manera que en el último año aún mantiene un descenso del 2,43%.

Respecto a días pasados, acumuló dos jornadas seguidas en rojo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 5,53%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (4,91%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.