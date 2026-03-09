PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el PSI 20, que inaugura la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con grandes descensos del 1,71%, hasta los 8.793,47 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el índice pone el fin a tres jornadas de tendencia positiva.

Con respecto a los últimos siete días, el PSI 20 anota un descenso 5,17% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene un ascenso del 30,02%. El PSI 20 se sitúa un 5,4% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 4,68% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).