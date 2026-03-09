Noticias

PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 9 de marzo

Inicio de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el PSI 20, que inaugura la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con grandes descensos del 1,71%, hasta los 8.793,47 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el índice pone el fin a tres jornadas de tendencia positiva.

Con respecto a los últimos siete días, el PSI 20 anota un descenso 5,17% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene un ascenso del 30,02%. El PSI 20 se sitúa un 5,4% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 4,68% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).

