Noticias

Cuál será el estado del tiempo de mañana en Columbus

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Guardar
La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias y tormentas eléctricas y luego lluvias y posiblemente una tormenta después de las 2 p.m.

La temperatura máxima estará cerca de 75 grados Fahrenheit (aproximadamente 24 grados Celsius).

Habrá un viento del suroeste de 10 a 18 mph (16 a 29 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 mph (48 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 100%. Se anticipan nuevos acumulados de lluvia entre un cuarto y medio de pulgada (aproximadamente 0.6 a 1.3 cm).

Cómo estará el clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas antes de las 10 p.m., seguidas de lluvias probables entre las 10 p.m. y la 1 a.m.

El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 46 grados.

Habrá un viento del suroeste de 7 a 11 mph que se convertirá en viento del noroeste después de la medianoche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 mph.

La probabilidad de precipitación es del 70%.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del viernes, 6 de marzo de 2026

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

Clima en ColumbusClima en OhioPronóstico del tiempo en OhioClima en Estados UnidosEstado del tiempo en OhioÚltimas actualizacionesClima en Estados UnidosClima en OhioClima en Columbus

Últimas Noticias

Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana viernes 6 de marzo

Estar al pendiente de las condiciones meteorológicas de las siguientes horas en la ciudad te facilitará tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Filadelfia: temperatura y

Clima: las temperaturas que predominarán este 7 de marzo en Montevideo

Su geografía hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Clima: las temperaturas que predominarán

Pronóstico del clima en Encarnación para antes de salir de casa este 7 de marzo

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar hasta 40 grados, siendo el récord histórico de 45 grados

Pronóstico del clima en Encarnación

Top de Netflix en Argentina: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Top de Netflix en Argentina:

Las series más vistas en Netflix Venezuela para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en