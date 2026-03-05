Clima en Lima, hoy 5 de marzo: Senamhi prevé temperaturas de hasta 32 °C en estos distritos

Senamhi anuncia incremento de la radiación UV, en especial en horas cercanas al mediodía. - Crédito: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 5 de marzo Lima Metropolitana presentará cielo mayormente nublado durante la mañana, con variaciones hacia nubes dispersas al mediodía y ráfagas de viento durante la tarde, además de diferencias marcadas de temperatura entre la zona este y el litoral.

Según el pronóstico, Lima Este alcanzará una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 19 °C. En esta zona, el cielo iniciará nublado en las primeras horas del día, luego cambiará a nubes dispersas durante la jornada y volverá a nublarse al atardecer, acompañado de ráfagas de viento.Entre los distritos que registrarán estas condiciones se encuentran Ate, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santa Anita, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, donde se espera mayor sensación de calor.

En contraste, Lima Oeste y el Callao presentarán temperaturas más frescas, con una máxima de 25 °C y una mínima de 21 °C. Durante la mañana predominará el cielo cubierto, que variará a nubes dispersas hacia el mediodía. Por la tarde se prevé cielo parcialmente nublado con ráfagas de viento, además de presencia de neblina.

En esta zona costera se verán involucrados distritos como Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Barranco y el Callao, donde la influencia del mar mantiene temperaturas más bajas y mayor humedad.

El Senamhi recomendó a la población tomar precauciones ante la radiación solar en horas del mediodía y mantenerse hidratada, especialmente en los distritos de Lima Este donde se registrarán las temperaturas más altas de la jornada.

La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

Ola de calor y Anticiclón Pacífico del Sur

Mientras el calor continúa marcando el clima en la costa peruana, el panorama meteorológico empieza a mostrar algunos matices. Hace un par de días, el Senamhi emitió una alerta roja por el incremento sostenido de las temperaturas diurnas, fenómeno que se presentará entre el 4 y el 6 de marzo y que estará acompañado de escasa nubosidad, elevada radiación ultravioleta y ráfagas de viento, condiciones que pueden intensificar la sensación térmica y generar riesgos para la salud.

El aviso meteorológico abarca varias regiones del litoral, entre ellas Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Según el organismo, en la costa norte las temperaturas podrían situarse entre 31 °C y 34 °C, mientras que en la costa central oscilarían entre 27 °C y 34 °C. En Lima Metropolitana, los valores se ubicarían entre 28 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur podrían alcanzar hasta 37 °C. Estas condiciones se mantendrían similares durante el jueves 5 y viernes 6 de marzo, con picos de hasta 35 °C en la zona central y hasta 36 °C o 37 °C en el sur.

Pese a este escenario de calor intenso, especialistas señalaron recientemente que no necesariamente se registrará una racha prolongada de días con temperaturas superiores a los 30 °C en el sector oeste de Lima. Esto se debe, en parte, a cambios en la dinámica oceánica frente al país, donde el mar peruano atraviesa un proceso de enfriamiento que influye directamente en las condiciones atmosféricas de la franja costera.

Uno de los factores clave es la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que domina el Pacífico suroriental y que modifica la humedad, la nubosidad y la radiación solar en la costa. Su influencia contribuye al enfriamiento del mar y a variaciones en la intensidad del calor que se percibe en ciudades como Lima.

En esa línea, la cuenta especializada en meteorología El Tiempo +51 indicó que el mar peruano continúa enfriándose por efecto del anticiclón, aunque este proceso no se distribuye de manera uniforme, ya que presenta menor presencia en la llamada zona Niño 2, ubicada cerca del norte del país.

El mismo reporte añade que el calor persistirá en Lima, pero no se esperan varios días consecutivos por encima de los 30 °C en el sector oeste de la capital, al menos durante la primera quincena de marzo, lo que sugiere un comportamiento más variable del clima en los próximos días.