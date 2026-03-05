El euro cambió de rumbo en Colombia: frenó su caída y así cerró la divisa el 5 de marzo de 2026

La simplificación de trámites para reparar viviendas dañadas facilita la atención inmediata a comunidades impactadas por el invierno - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 5 de marzo de 2026 en un promedio de $4.364,03, lo que representó una caída de 2,42 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,06%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.399,07 y un mínimo de $4.348,65, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

En la última semana, el euro marca un ascenso 1,36%; por contra desde hace un año aún mantiene una disminución del 8,06%.

Con respecto a fechas previas, interrumpió con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Análisis de mercado

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a instalarse en el centro de las decisiones de los mercados financieros. La posibilidad de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán afecte rutas energéticas estratégicas mantiene a los inversionistas en alerta, especialmente porque por esa región transita cerca del 20% del suministro mundial de energía. En ese escenario de incertidumbre, las monedas reaccionan con cautela, y tanto el euro como el peso colombiano enfrentan presiones externas que podrían redefinir su comportamiento en los próximos meses.

La volatilidad energética es uno de los principales factores que podría alterar el equilibrio cambiario global. Irak anunció un recorte de 1,5 millones de barriles diarios en su producción petrolera, mientras que Qatar declaró fuerza mayor en exportaciones de gas natural licuado. Estos movimientos elevan el riesgo de disrupciones en el abastecimiento energético y alimentan expectativas de inflación internacional, un elemento que suele fortalecer al dólar y generar presión sobre monedas emergentes como el peso colombiano.

En paralelo, la economía estadounidense continúa enviando señales mixtas. Por un lado, los inventarios de crudo aumentaron en 3,475 millones de barriles, alcanzando los 439,3 millones, lo que sugiere cierta estabilidad en el suministro interno. Por otro, el sector servicios registra su mejor desempeño en tres años y medio, acompañado de un crecimiento sostenido del empleo privado. Este dinamismo económico se produce en medio de un arancel global del 15% y nuevas tensiones diplomáticas con España por el uso de bases militares, elementos que añaden complejidad al panorama internacional.

Para Europa, el comportamiento del consumo refleja una recuperación todavía frágil. Las ventas minoristas en la eurozona retrocedieron 0,1% en enero frente al mes anterior, por debajo del crecimiento esperado de 0,3%. Sin embargo, en términos anuales la expansión alcanzó 2%, lo que sugiere una demanda que avanza lentamente pese al entorno incierto. Alemania registró una caída cercana al 0,9%, mientras países como Francia, España, Italia y Países Bajos mostraron avances moderados. Este contraste mantiene al euro en una posición sensible frente a cualquier shock externo.

El riesgo principal para la moneda europea radica en un eventual agravamiento del conflicto energético global. Una prolongación de las tensiones podría frenar el crecimiento del bloque y presionar los precios, obligando al Banco Central Europeo a mantener una política monetaria prudente. Ese equilibrio entre inflación y actividad económica seguirá siendo determinante para el desempeño del euro frente al dólar.

El Reino Unido enfrenta dificultades internas, el sector de la construcción cayó a 44,5 puntos en febrero y suma catorce meses de contracción. El segmento residencial es el más afectado, lo que complica la meta de construir 1,5 millones de viviendas. En este contexto, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria redujo la proyección de crecimiento para 2026 a 1,1%.

En Asia, China busca sostener su economía con un objetivo de crecimiento entre 4,5% y 5% para 2026. Para enfrentar la crisis inmobiliaria y la deflación, el gobierno adoptó un déficit fiscal del 4% y anunció emisiones de bonos y estímulos dirigidos a sectores tecnológicos.

La estrategia contempla inversiones en inteligencia artificial y computación cuántica, además de medidas para impulsar el consumo interno y generar 12 millones de empleos urbanos, con la meta de mantener el desempleo por debajo del 5,5%. Estas acciones podrían influir en la demanda global de materias primas.

En América Latina, Brasil enfrenta presiones inflacionarias que mantienen una política monetaria restrictiva. La inflación anual llegó a 4,44%, cerca del límite del rango objetivo, mientras el crecimiento económico sigue moderado. Aun así, la tasa Selic del 15% continúa ofreciendo rendimientos atractivos, respaldados por un sólido superávit comercial impulsado por exportaciones agrícolas hacia China.

En Colombia, las presiones internas también afectan la estabilidad del peso. El aumento del salario mínimo de 23,7% está elevando los costos laborales y se refleja en algunos precios de consumo. La inflación de febrero se proyecta cerca de 5,4%, lo que mantiene cautela en la política económica.

A esto se suman tensiones fiscales, los depósitos del Tesoro cayeron 40,3% anual hasta 6,61 billones de pesos, mientras persisten deudas con laboratorios farmacéuticos y limitaciones presupuestales frente a lo previsto para 2025.