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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se ubicó en 1,41 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al cierre anterior, que también fue de 1,41 dólares canadienses, con una variación porcentual de 0,04% comparado con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,55%, mientras que en el periodo interanual su variación se sitúa en un 1%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante un día consecutivo. Con una volatilidad actual de 3,02%, que se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,04%, el mercado refleja una fase de estabilidad en el intercambio de estas divisas.

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