Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está el pronóstico del estado del tiempo para mañana en la ciudad texana de San Antonio,según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera neblina dispersa después de las 3 a.m.

De lo contrario, las nubes irán en aumento, con una temperatura mínima alrededor de 59 grados Fahrenheit (15 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Se espera neblina dispersa antes de las 8 a.m. De lo contrario, estará mayormente nublado hasta media mañana, luego se despejará gradualmente, con una temperatura máxima cercana a 84°F (29°C).

Habrá vientos del sur de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h), con ráfagas que alcanzarán hasta 20 mph (32 km/h).

Esta noche, se anticipa un cielo mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 65°F (18°C).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 27 de febrero 5:51 pm CST .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

