Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix.

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix actualizó su listado con las películas más reproducidas en Colombia de esta semana. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más vistas de Netflix Colombia

1. The Trip 8

Tras conocerse en París, Rosa y Pierre, su novio francés, decidieron viajar a Colombia con la esperanza de celebrar su boda y pasar su luna de miel. Pero los planes cambian tras la presentación de los suegros, quienes, impulsados ​​por un secreto impactante, deciden frenar el feliz matrimonio a toda costa. Entre situaciones absurdas y un perro que, al parecer, es el único cuerdo del viaje, la tan esperada luna de miel acabará convirtiéndose en una auténtica luna de miel infernal.

2. The Orphans

"The Orphans" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Netflix)

Gab y Driss, amigos de la infancia que llevaban una mala relación desde que dejaron el orfanato, ahora tienen vidas opuestas: uno es policía de la IGPN, el otro, intermediario de matones. Cuando su primer amor muere en un accidente sospechoso, su hija de 17 años, Leila, toma el arma de Gab y se lanza tras la pista de una poderosa organización dispuesta a todo para encubrir el caso. Obligados a colaborar, los huérfanos deben detenerla antes de que cruce una línea de la que no podrá regresar...

3. La resistencia invisible (The World Will Tremble)

"La resistencia invisible" logra meterse entre las películas más populares de la semana. (Prime Video)

La increíble y nunca contada historia real de cómo un grupo de prisioneros intenta un escape aparentemente imposible del primer campo de exterminio nazi para proporcionar el primer relato de un testigo ocular del Holocausto.

4. Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

5. La familia Addams

08-10-2021 La familia Addams 2: La gran escapada, CULTURA UNIVERSAL PICTURES

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

6. La celda de los milagros (A Father’s Miracle)

"La celda de los milagros" se mete en el ranking de las más vistas de la semana. (Netflix)

Tras ser falsamente acusado de un crimen terrible, Héctor, un hombre con discapacidad neurológica, es internado en una prisión secreta. Su bondad conquista a los prisioneros, quienes planean demostrar su inocencia.

7. La familia Addams 2: La gran escapada

8. Cómo ser soltera (How to Be Single)

La ciudad de Nueva York está llena de corazones solitarios que buscan la pareja adecuada, y lo que Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom y David tienen en común es la necesidad de aprender a ser solteros en un mundo lleno de definiciones de amor en constante evolución.

9. Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me)

"Tan distinto como yo" se queda en el ranking de las películas más vistas de hoy. (Netflix)

El marchante de arte internacional Ron Hall debe hacerse amigo de un peligroso vagabundo para salvar su matrimonio en dificultades con su esposa, una mujer cuyos sueños los llevarán a los tres en el camino de sus vidas.

10. Prometheus

Michael Fassbender en 'Prometheus'

Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, en el que sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.