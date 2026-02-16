Noticias

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 16 de febrero de USD a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Perú: cotización de apertura del
Perú: cotización de apertura del dólar hoy 16 de febrero de USD a PEN

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al inicio del día a 3,35 soles en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,01% si se compara con los 3,35 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,16%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 9,18%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, suma siete sesiones seguidas en valores negativos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 16 de febrero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 16 de febrero en Panamá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del euro en Panamá este 16 de febrero de EUR a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Valor de apertura del dólar en Colombia este 16 de febrero de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Euro: cotización de apertura hoy 16 de febrero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy