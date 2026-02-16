Perú: cotización de apertura del dólar hoy 16 de febrero de USD a PEN

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al inicio del día a 3,35 soles en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,01% si se compara con los 3,35 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,16%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 9,18%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, suma siete sesiones seguidas en valores negativos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.