Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

La nueva producción de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 4 de ayer al 1 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

2. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

La melodía de Peso Pluma y Tito Double P va en descenso: ya llega a la segunda posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

3. DtMF

Bad Bunny

DtMFde Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 3. Ayer se encontraba en el sitio número 10, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

4. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

El sencillo más reciente de Peso Pluma y Tito Double P ya se vislumbra como un nuevo clásico. 7-3 entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. daño

Peso Pluma y Tito Double P

daño de Peso Pluma y Tito Double P se ubica en el quinto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

6. 4x4

Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE

4x4 se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. NUEVAYoL

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 34, NUEVAYoL de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. Vete

Bad Bunny

Vete se ubica en el octavo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

9. EoO

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 25, EoO de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO de Fuerza Regida se encuentra en décimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.