Noticias

BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 6 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada financiera del viernes 6 de febrero con ligeras descensos del 0,14%, hasta los 5.517,52 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el indicador encadena dos jornadas consecutivas cayendo.

En la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un incremento 2,45%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 27,18%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.545,43 puntos) y un 8,2% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Bélgica

Últimas Noticias

ATX inicia sesión en terreno positivo este 9 de febrero

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX inicia sesión en terreno

Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 9 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó terreno tras

Principal índice italiano registra ganancias de 1,16% al inicio de la sesión de este 9 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice italiano registra ganancias

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 9 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 va a

OMX Stockholm 30 inicia operaciones en terreno positivo este 9 de febrero

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 inicia operaciones