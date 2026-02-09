BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada financiera del viernes 6 de febrero con ligeras descensos del 0,14%, hasta los 5.517,52 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el indicador encadena dos jornadas consecutivas cayendo.

En la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un incremento 2,45%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 27,18%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.545,43 puntos) y un 8,2% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).