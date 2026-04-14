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Euro hoy en Perú: cotización del 14 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 14 de abril
Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 14 de abril

Tras la apertura de mercados, el euro se paga a 3,98 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,35% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 3,96 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro registra un ascenso 0,78%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún una bajada del 4,25%.

Si comparamos el dato con días pasados, acumula dos jornadas consecutivas en valores positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 7%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (7,97%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estos días.

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