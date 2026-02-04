Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Conoce toda la información esencial para la nueva fecha del futbol mexicano que promete grandes acciones a los aficionados (Jovani Pérez/Infobae)

La Liga MX es el máximo torneo de fútbol profesional dentro del país y cada semana 18 equipos se enfrentan entre sí en nueve partidos dónde todo puede pasar: desde un enfrentamiento de alta intensidad con muchos goles, hasta la caída de uno de los mejores equipos del campeonato contra un club que está peleando evitar pagar la multa por el “descenso”.

Sigue de cerca todas las acciones la liga nacional que actualmente se posiciona como una de las mejores ligas del continente americano, plagada de estrellas que hace unos años la rompieron en el Viejo Continente y actualmente portan los colores de un club mexicano como: Sergio Canales en Rayados, André-Pierre Gignac con Tigres, Paulinho con Toluca, entre otros.

A continuación te compartimos toda la información que necesitas saber: horarios, transmisiones y estadios en dónde se jugará cada uno de los partidos de esta jornada.

El Club América buscará el título una vez más, tras un año sin ser campeón. (X @ClubAmérica)

Queretaro FC - Pachuca

Fecha: 01/02/2026

Hora: 18:00

Estadio: La Corregidora

Tigres UANL - Santos Laguna

Fecha: 06/02/2026

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Necaxa - Atlético San Luis

Fecha: 06/02/2026

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Club Tijuana - Puebla FC

Fecha: 06/02/2026

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Queretaro FC - Club León

Fecha: 07/02/2026

Hora: 18:00

Estadio: La Corregidora

Toluca - Cruz Azul FC

Fecha: 07/02/2026

Hora: 18:00

Estadio: Nemesio Diez

Pachuca - Juárez

Fecha: 07/02/2026

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Atlas FC - Pumas UNAM

Fecha: 07/02/2026

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

Sergio Ramos se sumó a las final del Club de Futbol Rayados de Monterrey en el Clausura 2025 (REUTERS/Daniel Becerril)

El play in de la Liga MX

El repechaje o play in, como popularmente se le conoce en el futbol mexicano, es un formato de reclasificación que permite a los equipos que se quedaron al borde para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano a tener una “segunda oportunidad” de clasificarse.

Este formato se retomó en la Liga MX durante la pandemia de coronavirus y, con las últimas modificaciones en los torneos recientes, los clubes del lugar 7 al 10 tienen que enfrentarse: el séptimo contra el octavo por un boleto directo a liguilla y el noveno contra el décimo por la posibilidad de una nueva serie contra el perdedor de la otra llave por el último puesto de clasificación.

Los juegos de este formato se realizan una semana antes de que inicie la liguilla como tal, sin embargo, esto generó controversia entre los aficionados. Durante el Apertura 2024 los que clasificaron directamente a la "fiesta grande" estuvieron inactivos por más tiempo de lo prevista, pues el play in se juntó en semanas consecutivas por un parón de Fecha FIFA.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.