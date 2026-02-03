Apple Estados Unidos: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Choosin' Texas

Ella Langley

Cosechar éxitos es sinónimo de Ella Langley. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Choosin' Texas, debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Body

Don Toliver

Lo más nuevo de Don Toliver, Body, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. E85

Don Toliver

En tercer lugar, continúa E85 de Don Toliver.

4. The Great Divide

Noah Kahan

The Great Divide se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Noah Kahan está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Man I Need

Olivia Dean

El sencillo más reciente de Olivia Dean ya se vislumbra como un nuevo clásico. Man I Need entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. DtMF

Bad Bunny

DtMF se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 61. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

7. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. ATM

Don Toliver

Esta es la canción de Don Toliver que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Rendezvous (feat. Yeat)

Don Toliver

Rendezvous (feat. Yeat) de Don Toliver pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno puesto, lo que apunta a que va de salida.

10. Secondhand (feat. Rema)

Don Toliver

El que fuera un exitazo de Don Toliver va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la décima posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo,llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.