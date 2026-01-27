Glosario de tecnología: qué significa CRM (Customer Relationship Management)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa CRM (Customer Relationship Management)

CRM (Customer Relationship Management) es una estrategia de gestión de relaciones con los clientes que permite a las empresas organizar y automatizar sus procesos comerciales, mejorar la comunicación entre todos los departamentos y optimizar el servicio al cliente. La finalidad del CRM es ofrecer una experiencia única al cliente a través de la recolección, análisis y utilización de datos para satisfacer mejor sus necesidades.

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta cada vez más popular entre las empresas, ya que se trata de una forma eficaz de gestionar la relación con sus clientes.

Esto les permite optimizar sus procesos y obtener mejores resultados en términos de productividad y rentabilidad.

¿Para qué sirve un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) es una plataforma digital que ayuda a las empresas a administrar de manera eficiente sus relaciones con los clientes. Esta herramienta proporciona varias funciones, entre ellas:

Gestión de contactos . Permite almacenar datos sobre los clientes, tales como nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos. Esto permite que las empresas mantengan un registro actualizado de todas sus interacciones con los clientes. Segmentación de la base de datos . Un CRM puede segmentar la base de datos en grupos según intereses o comportamiento de compra para ofrecer a cada cliente una experiencia única y personalizada. Automatización del marketing . Además, permite automatizar el marketing por correo electrónico, lo que significa que se envían mensajes personalizados a grupos específicos de personas sin tener que realizar ninguna acción manual. Esto permite ahorrar tiempo y dinero al mismo tiempo que mejora la efectividad del marketing. Análisis y monitorización . También recopila todos los datos relacionados con los clientes para facilitar el análisis y monitorización del rendimiento general y permitir tomar decisiones comerciales basadas en datos sólidos en lugar de suposiciones o intuitivas. Mejora del servicio al cliente . Por otro lado, un CRM facilita la organización y gestión eficaz del servicio al cliente mediante la recopilación automática de todos los tickets abiertos por los clientes para poder resolverlos con mayor rapidez y precisión.

Tipos de CRM

CRM es una herramienta utilizada por empresas para mejorar la relación con los clientes. Esto se consigue a través de la recopilación y el análisis de datos sobre los clientes. Existen muchos tipos de CRM, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades y estrategias específicas de un negocio.

A continuación, se detallan algunos de los tipos más comunes de CRM.

CRM Operativo . Este tipo de CRM ayuda a las empresas a llevar a cabo el procesamiento diario, desde la recopilación y análisis de información hasta la gestión del ciclo de ventas. Esta herramienta permite a las empresas hacer frente al volumen cada vez mayor de pedidos, facturaciones y otros datos críticos. CRM Analítico . El objetivo principal del CRM analítico es recopilar datos sobre los clientes y usarlos para predecir su comportamiento futuro. Esta información puede ser útil para identificar patrones en el comportamiento del cliente o determinar cuáles son los productos o servicios más populares entre ellos. CRM Colaborativo . El propósito del CRM colaborativo es proporcionar un medio para que varios departamentos dentro de la organización trabajen juntos para mejorar la satisfacción del cliente. Esta herramienta ofrece un entorno interactivo en el que todos los departamentos pueden compartir información e ideas con rapidez y eficacia. CRM Móvil . El objetivo principal del CRM móvil es permitir el acceso a la base de datos desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Esta herramienta permite a las empresas obtener rápidamente información importante sobre sus clientes cuando estén fuera de la oficina, lo que les ayuda a mejorar su productividad y eficiencia.

Diferencia entre un CRM y un ERP

Los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son herramientas importantes para las empresas modernas. Por lo tanto, es importante entender sus diferencias para ayudar a una organización a elegir la mejor opción para sus necesidades.

Aquí hay algunas diferencias clave entre el CRM y el ERP.

Objetivo . Mejorar las relaciones con los clientes, mientras que el objetivo del ERP es automatizar la gestión de los procesos comerciales. Alcance . El alcance del CRM se limita a la relación entre la empresa y los clientes. Mientras que el ERP abarca todos los procesos operativos en la empresa. Datos . Recopila información sobre los clientes, mientras que el ERP recopila datos sobre las operaciones dentro de la empresa. Funcionalidad . El CRM ofrece funciones como marketing, ventas y servicio al cliente. En contraste, el ERP incluye funciones como contabilidad, inventario y finanzas. Integración . Se puede integrar con otros sistemas como un ERP para mejorar su funcionalidad. Sin embargo, un ERP no necesita integrarse con otros sistemas para ser eficaz.

En resumen, aunque hay muchos puntos en común entre un CRM y un ERP, también hay muchas diferencias clave que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir qué sistema usar para satisfacer las necesidades de su negocio.

Ventajas y desventajas de un CRM

Los CRM (Customer Relationship Management) son sistemas informáticos diseñados para gestionar las relaciones con los clientes. Estas herramientas permiten a las empresas almacenar y organizar información sobre sus clientes, prospectos, contactos y cualquier otra persona con la que interactúan. Esta información se utiliza para mejorar el servicio al cliente y ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas para mejorar su negocio.

Aunque los CRM ofrecen muchas ventajas, también hay desventajas que deben considerarse antes de implementarlos en una empresa. A continuación se muestran algunas de las principales ventajas y desventajas de un CRM.

Ventajas :

Mejoran la eficiencia del equipo de ventas . Proveen una vista centralizada de todos los datos relacionados con los clientes; esto permite a los equipos de ventas responder rápidamente a cualquier solicitud o consulta. Ayudan a generar nuevos negocios . Los sistemas CRM proporcionan la información necesaria para identificar nuevas oportunidades de negocio. Las herramientas analíticas integradas permiten analizar el comportamiento del cliente y la satisfacción general con respecto al producto o servicio ofrecido. Permiten personalizar el servicio al cliente . Los sistemas CRM permiten crear campañas personalizadas dirigidas específicamente a grupos específicos de clientes basándose en sus preferencias y comportamiento. Esto permite ofrecer un servicio más personalizado que puede ayudar a construir relaciones duraderas con los consumidores.

Desventajas :

Costoso . Los sistemas CRM pueden ser bastante costosos debido al software , hardware y otros recursos necesarios para implementarlos correctamente. Además, el mantenimiento del sistema también puede ser costoso si no se lleva a cabo correctamente. Necesidad de capacitación . Los usuarios del sistema necesitan recibir capacitación adecuada para utilizarlo correctamente; esto puede ser difícil si hay muchos usuarios involucrados en la implementación del sistema. Dificultad en la actualización constantemente los datos del sistema . El hecho de que los datos se actualicen constantemente significa que hay que dedicar constantemente tiempo para mantenerlo actualizado. Esto puede ser agotador, ya que requiere dedicación por parte del equipo responsable del mantenimiento del mismo.

Principales CRM del mercado

Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) son una herramienta fundamental para las empresas, ya que permiten mejorar las interacciones entre ellas y sus clientes. Estos sistemas gestionan información sobre los clientes, como la historia de compras y los contactos realizados con ellos.

Existen diferentes CRM en el mercado que pueden ayudar a las empresas a organizar mejor sus relaciones con los clientes. Algunos de los principales CRM son:

Salesforce . Es uno de los principales CRM en el mercado, que ofrece una amplia gama de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes. Ofrece funcionalidades como la creación automatizada de campañas de marketing, la monitorización del comportamiento del cliente y el seguimiento del progreso del proyecto. Microsoft Dynamics 365 . Esta solución ofrece una gran cantidad de herramientas basadas en la nube para ayudar a las empresas a mejorar su interacción con los clientes. Está especialmente diseñada para proporcionar información detallada sobre el comportamiento y preferencias del consumidor. Además, permite el almacenamiento seguro y organizado de datos clave sobre tus productos o servicios. Zoho CRM . Una solución fácil de usar que permite a las empresas llevar un control exhaustivo sobre cada interacción con el cliente, incluyendo todos los detalles relevantes como correos electrónicos, archivos adjuntos o notificaciones por SMS. También ofrece recomendaciones personalizadas basadas en análisis avanzados para mejorar la experiencia del cliente final. SugarCRM . Esta plataforma es ideal para aquellas empresas que desean establecer relaciones más profundas e interactivas con sus clientes. Ofrece varias características avanzadas como integración con redes sociales e información detallada sobre cada interacción pasada o futura entre la empresa y los consumidores finales.

Para elegir el CRM adecuado para su negocio, es importante evaluar cuáles son las necesidades actual y futuras tanto del departamento comercial como del técnico. Considerando esto junto al presupuesto disponible podrás encontrar la solución más adecuada para tu negocio.

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.