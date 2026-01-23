Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 8 grados Fahrenheit (aproximadamente -13 grados Celsius).

Los valores de sensación térmica podrían bajar hasta -10 grados Fahrenheit (aproximadamente -23 grados Celsius).

Habrá ráfagas de viento, con un viento del norte de 17 a 23 millas por hora (27 a 37 kilómetros por hora) y ráfagas que alcanzarán hasta 32 millas por hora (51 kilómetros por hora).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Esta noche, existe una ligera posibilidad de nieve después de la 1 p.m.

Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 19°F (-7°C). Los valores de sensación térmica podrían bajar hasta -10°F (-23°C).

Habrá un viento del norte de 8 a 16 mph (13 a 26 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 mph (34 km/h). La probabilidad de precipitación es del 20%.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 22 de enero 7:35 pm EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.