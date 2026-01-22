Valor de apertura del euro en Chile este 22 de enero de EUR a CLP

El euro se cotiza al inicio a 1.021,25 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% frente a los 1.021,52 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,67%; por el contrario en el último año aún mantiene una subida del 2,53%.

Analizando este dato con el de días pasados, encadena dos jornadas consecutivas en caída. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (10,11%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.