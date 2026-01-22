Noticias

Valor de apertura del euro en Chile este 22 de enero de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Chile este 22 de enero de EUR a CLP

El euro se cotiza al inicio a 1.021,25 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% frente a los 1.021,52 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,67%; por el contrario en el último año aún mantiene una subida del 2,53%.

Analizando este dato con el de días pasados, encadena dos jornadas consecutivas en caída. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (10,11%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.

