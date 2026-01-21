Dólar: cotización de cierre hoy 21 de enero en Uruguay

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 38,22 pesos uruguayos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,35% frente a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 38,08 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento 0,01%; por el contrario desde hace un año aún acumula una bajada del 9,64%.

En relación a días anteriores, con este dato frenó la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un rendimiento ligeramente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.