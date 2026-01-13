Euro: cotización de cierre hoy 13 de enero en Uruguay

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 45,11 pesos uruguayos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,94% frente a los 44,69 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un ascenso 0,59%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 0,21%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, en el que se anotó una bajada del 1,05%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia clara. En los pasados siete días la volatilidad es algo inferior a los datos conseguidos para el último año (13,39%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual en este momento.