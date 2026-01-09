Djo, el actor de Stranger Things derrumba a Taylor Swift de la cima del ranking de Spotify Estados Unidos

"Djo" mejor conocido como Joe Keery se lleva el primer lugar del ranking estadounidense. (REUTERS/Daniel Cole)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. End of Beginning

Djo

Joe Keery y su éxito "End of Beginning", dominan las listas de reproducción en EEUU. (REUTERS/Danny Moloshok)

Tras acumular 1.895.970 reproducciones, «End of Beginning» de Djo se mantiene en primer lugar.

2. Man I Need

Olivia Dean

Olivia Dean y su canción "Man I Need" se cuelan en el segundo sitio. (REUTERS/Katie Collins)

«Man I Need» de Olivia Dean se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.229.936 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. Choosin’ Texas

Ella Langley

"Choosin’ Texas" de Ella Langley alcanza la tercera posición del listado. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

El exitazo de Ella Langley sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.167.679 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" de Taylor Swift se queda con el cuarto lugar del ranking. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

Un número tan favorable como 1.115.779 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el cuarto puesto.

5. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo las artistas detrás del éxito mundial "Golden". (REUTERS/Caroline Brehman)

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 974.720 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

Olivia Dean y su canción "So Easy" se llevan el sexto lugar del ranking. (Scott A Garfitt/Invision/AP)

«So Easy (To Fall In Love)», interpretado por Olivia Dean, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 931.887 reproducciones.

7. back to friends

sombr

"back to friends" de Sombr asciende al séptimo sitio. (REUTERS/Kylie Cooper)

«back to friends» de sombr es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 879.570 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. 4 Raws

EsDeeKid

«4 Raws» se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 830.766, lo que marca un hito en la carrera musical de EsDeeKid.

9. I Thought I Saw Your Face Today

She & Him

«I Thought I Saw Your Face Today» de She & Him pierde fuerza. Hoy solo cosecha 821.004 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno puesto, lo que apunta a que va de salida.

10. What You Saying

Lil Uzi Vert

Tras haberse reproducido 780.399 veces, «What You Saying» de Lil Uzi Vert se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.