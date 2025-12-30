Glosario de tecnología: qué significa Historia de Microsoft

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.
Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.
Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.
Qué significa Historia de Microsoft
La historia de Microsoft es fascinante. ¿Quién no ha utilizado alguna vez Excel o Word? O más aún, ¿Quién no sabe lo que es el sistema operativo Windows ? Seguro que lo has utilizado alguna vez.
En este artículo, te contaremos la increíble historia de Microsoft como nunca antes y aprenderás sobre, su origen, sus fundadores y sobre su increíble evolución.
El origen de Microsoft y sus fundadores
Microsoft fue fundada en 1975 por dos jóvenes estudiantes de informática de la Universidad de Harvard, Bill Gates y Paul Allen. Ambos eran apasionados por la informática y veían el potencial de esta nueva tecnología.
Desde sus inicios, Microsoft se dedicó a desarrollar software para computadoras. Su primer éxito fue el sistema operativo MS-DOS, que fue adquirido por la empresa IBM para utilizarlo en sus ordenadores personales.
A partir de ahí, Microsoft no ha parado de crecer y hoy en día es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Cuenta con una gran variedad de productos, desde el popular sistema operativo Windows hasta la suite de ofimática Office, pasando por el navegador web Edge o el videojuego Xbox.
La historia de Microsoft es la historia de una empresa que ha sabido aprovechar las oportunidades y ha sabido innovar en cada uno de sus productos. ¿Quién sabe qué nuevas tecnologías nos sorprenderán en el futuro?
Origen e historia de Windows, el sistema operativo que cambió la historia para siempre
El primer sistema operativo de Microsoft se llamaba MS-DOS y fue creado en 1981. Este sistema operativo se basaba en el sistema operativo CP/M, que había sido creado por Gary Kildall.
MS-DOS fue muy popular en su época y fue adquirido por IBM para utilizarlo en sus ordenadores personales.
A partir de ahí, Microsoft comenzó a trabajar en un nuevo sistema operativo, llamado Windows. El primer sistema operativo de Microsoft se llamaba Windows 1.0 y fue lanzado al mercado en 1985.
Aunque inicialmente tuvo poco éxito, con el tiempo Windows 1.0 se fue haciendo cada vez más popular. Esto se debió en parte a que Microsoft comenzó a incluir aplicaciones en el sistema operativo, como el popular juego del solitario.
Con el paso de los años, Microsoft fue lanzando nuevas versiones de Windows, cada vez más completas y mejoradas. Hasta llegar a la última versión, Windows 11, que fue lanzado el 5 de octubre de 2021.
Windows 10 es un sistema operativo muy completo que cuenta con una gran cantidad de nuevas funciones. Además, es compatible con la mayoría de los dispositivos, desde ordenadores de sobremesa hasta tablets y teléfonos móviles.
Historia de la suite de ofimática Microsoft Office
¿Quién no ha utilizado alguna vez un programa de Microsoft Office? Seguro que todos tenemos una anécdota que contar sobre cómo nos ha ayudado a sacar adelante un trabajo o un proyecto.
Pero, ¿sabías que el origen de Office se remonta a 1980? Sí, el primer programa de la suite se llamaba Multi-Tool Word y fue creado por Charles Simonyi, un exingeniero de Xerox.
A partir de ahí, Microsoft Office fue evolucionando e incorporando nuevas herramientas, como Excel, PowerPoint o Access. Y, en la actualidad, es una de las suites de programas más utilizadas en todo el mundo, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
¿Te imaginas tu vida sin Office? Seguro que no sería la misma.
La tecnología y la vida
A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.
Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.