Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 4.7 en La Ligua

Chile es uno de los países con más actividad sísmica y volcánica del mundo (Infobae)

Un temblor de 4.7 de magnitud y con una profundidad de 28.0 kilómetros tomó por sorpresa a los pobladores de la ciudad chilena de La Ligua.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la coordenadas -71.462 grados de longitud y -32.362 grados de latitud, es decir a 24.0 kilómetros al Oeste de dicha ciudad, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN).

La información hasta ahora obtenida del CNS señala que el temblor inició a las 22:05 horas (hora local) de este martes 23 de diciembre.

Recuerda que ante cualquier sismo sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un temblor, checa tu hogar en búsqueda de posibles daños, usa tu celular únicamente en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y ubícate en un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no utilices los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

La historia de los sismos en Chile

Desde 1570, se han registrado alrededor de un centenar de temblores de gran fuerza en Chile, de los cuáles casi una treintena fueron de magnitud superior a 8.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, en promedio, ocurre un sismo de magnitud por encima de 8 cada década. Estos son alguno se los terremotos más relevantes registrados en la historia de Chile.

El terremoto más fuerte de la historia

La tarde del 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto más fuerte del que se tenga registro, con magnitud 9.5, tuvo como epicentro la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco. Sin embargo, es conocido como el “sismo de Valdivia” porque fue donde más daños hubo.

La actividad sísmica provocó, además, un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que arrasó con buena parte del sur del país. El maremoto se resintió más allá de Chile, llegando hasta Asía, en Japón, por ejemplo, fue golpeado con olas de seis metros de altura, dejando a su paso varios muertos e importantes afectaciones.

La cifra oficial de muertos no es precisa, solo se sabe que hubo más de 2 mil víctimas.

El último gran terremoto

El último gran sismo que sacudió a Chile fue el conocido como “27F” que ocurrió el 27 de febrero del 2010, el segundo terremoto más fuerte en su historia.

Con una magnitud 8.8, el movimiento telúrico tuvo como epicentro las costas de la región del Maule y sorprendió a la población durante madrugada.

Al igual que en 1960, menos de una hora después del temblor, un tsunami golpeó al país, principalmente en las regiones de Maule y Biobío. Fuera de Chile, el maremoto alcanzó a Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, sin mayores afectaciones.

A causa del temblor fallecieron más de 500 personas y hubo alrededor de medio centenar de desaparecidos.

El sismo fuerte más reciente de Chile fue de 8.8 de magnitud (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile)

El terremoto más letal

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de 8.3 de magnitud se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.

Este movimiento telúrico fue llamado como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción dejó a su pasó, con solo decir que más de la mitad de sus edificaciones se cayeron.

A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó falta de alimentos y agua.

El sismo más letal de Chile (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

El terremoto de Chillán de 1939 es el sismo que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de muertos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

Otros sismos

Además de los terremotos mencionados, han habido otros importantes en la historia de Chile.

Se han registrado, por ejemplo, otras dos actividades telúricas con magnitud superior a 8.5, sin embargo, estos han sucedido hace más de 100 años -sin contar los sismos ya mencionados-, según los registros del CSN.

La madrugada del 8 de julio de 1730 se percibió un sismo de 8.7 de magnitud en Valparaíso que dejó alrededor de 3 mil víctimas. Otro terremoto, esta ocasión de 8.8 de magnitud, se registró en Arica la noche del 16 de septiembre de 1615, el cual sorprendentemente no dejó fallecidos.

Por otra parte, hay dos temblores más que dejaron un saldo de más de 2 mil decesos: la noche del 9 de mayo de 1877, en Iquique, se registró un sismo de magnitud 8.5; y el de la mañana del 8 de febrero de 1570, que tuvo una magnitud de 8.3.