Glosario de tecnología: qué significa Energía fotovoltaica

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Energía fotovoltaica

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

La energía fotovoltaica es una forma de energía solar que se produce cuando la luz del sol interactúa con un material semiconductor, como el silicio. Esto hace que los electrones se muevan y generen un campo eléctrico. La energía fotovoltaica se utiliza para alimentar una variedad de dispositivos, como teléfonos celulares y computadoras portátiles y también para generar electricidad a partir de paneles solares.

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la energía solar? Bueno, hoy es tu día de suerte porque vamos a explicar el fenómeno de la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica es una forma de energía solar que se produce cuando la luz del sol golpea los paneles fotovoltaicos. Estos paneles están hechos de materiales semiconductores, como el silicio, que absorben la luz y se convierten en electricidad.

Ventajas y desventajas de la energía solar fotovoltaica

Entre las principales ventajas de la energía solar fotovoltaica se encuentran.

A diferencia de otras fuentes de energía, la energía solar es una fuente de energía limpia y renovable. No produce residuos tóxicos ni emisiones dañinas para el medio ambiente. La energía solar también es una fuente de energía inagotable, ya que el sol sigue brindando su luz y calor durante miles de millones de años.

Aunque la energía solar ofrece muchas ventajas, también presenta algunos inconvenientes.

En comparación con otras fuentes de energía, como el carbón o el petróleo, la energía solar es relativamente costosa. La instalación y el mantenimiento de los paneles solares pueden ser costosos y se necesita un gran espacio para instalar los paneles. Además, la eficiencia de los paneles solares aún no ha alcanzado su máximo potencial, lo que significa que se necesitan grandes cantidades de ellos para producir grandes cantidades de electricidad.

Ejemplos de energía solar fotovoltaica

Aunque la energía solar fotovoltaica es una tecnología relativamente nueva, existen ya numerosos ejemplos de su uso a escala global. A continuación se describen algunos de los más destacados:

En 2010, se inauguró en Alemania la central solar fotovoltaica más grande del mundo en ese momento, con una capacidad de generación de electricidad de 40 MW. La central está situada en la localidad de Feldheim y está formada por 160.000 paneles solares. En 2012, se puso en funcionamiento un parque solar fotovoltaico flotante en Japón. El parque, situado en el lago Hagihara, tiene una superficie total de 18 hectáreas y está formado por 48.000 paneles solares. En 2014, se inauguró en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la central solar fotovoltaica más grande del mundo hasta la fecha, con una capacidad de 100 MW. La central está formada por 400.000 paneles solares y tiene como objetivo contribuir a reducir las emisiones de CO2 de Abu Dabi en un millón de toneladas al año.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece varios beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación inmediata y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el paso hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.